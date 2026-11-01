Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
ГоловнаСуспільствоВійна

У Чернівцях унаслідок атаки РФ пошкоджена адмінбудівля, є постраждалий (оновлено)

Ворог атакував область трьома БпЛА. 

У Чернівцях унаслідок атаки РФ пошкоджена адмінбудівля, є постраждалий (оновлено)
Фото: Генштаб

У Чернівцях зафіксували падіння уламків російського безпілотника.  Пошкоджена адмінбудівля. Є постраждала людина.

Про це повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук.

"На територію міста впали уламки збитого ворожого безпілотника. Інформація про можливі пошкодження наразі уточнюється", – ідеться у повідомленні.

Реклама

За оновленою інформацією, через падіння уламків пошкоджена адміністративна будівля. Пожежа оперативно локалізована. 

Одна людина отримала незначні травми.

Станом на 13:48 Роман Клічук повідомив про повторне влучання ворожого БпЛА в тому самому районі міста. Постраждалих немає.

За інформацією очільника ОВА Руслана Осипенка, РФ атакувала Буковину трьома БпЛА. Унаслідок влучання двох БпЛА в Чернівцях пошкоджено адміністративне цивільне приміщення. 67-річний чоловік отримав осколкові поранення. Йому надали первинну медичну допомогу та госпіталізували.

На місці падіння уламків виникла пожежа. Наразі всі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Ще один ворожий безпілотник знищили мобільні вогневі групи поблизу Чернівців. Жертв, постраждалих і руйнувань  немає.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies