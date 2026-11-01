У Чернівцях унаслідок атаки РФ пошкоджена адмінбудівля, є постраждалий (оновлено)

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У Чернівцях зафіксували падіння уламків російського безпілотника. Пошкоджена адмінбудівля. Є постраждала людина.

Про це повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук.

"На територію міста впали уламки збитого ворожого безпілотника. Інформація про можливі пошкодження наразі уточнюється", – ідеться у повідомленні.

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За оновленою інформацією, через падіння уламків пошкоджена адміністративна будівля. Пожежа оперативно локалізована.

Одна людина отримала незначні травми.

Станом на 13:48 Роман Клічук повідомив про повторне влучання ворожого БпЛА в тому самому районі міста. Постраждалих немає.

За інформацією очільника ОВА Руслана Осипенка, РФ атакувала Буковину трьома БпЛА. Унаслідок влучання двох БпЛА в Чернівцях пошкоджено адміністративне цивільне приміщення. 67-річний чоловік отримав осколкові поранення. Йому надали первинну медичну допомогу та госпіталізували.

На місці падіння уламків виникла пожежа. Наразі всі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Ще один ворожий безпілотник знищили мобільні вогневі групи поблизу Чернівців. Жертв, постраждалих і руйнувань немає.