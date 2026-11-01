Окупанти атакували промислове підприємство у Дніпрі

За попередньою інформацією, внаслідок удару люди не постраждали.

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У Дніпрі внаслідок російської атаки на промислове підприємство виникла пожежа. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог атакував промислове підприємство у Дніпрі. Через удар виникла пожежа", – йдеться в дописі.