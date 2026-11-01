Окупанти атакували промислове підприємство у Дніпрі

У Дніпрі внаслідок російської атаки на промислове підприємство виникла пожежа. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
"Ворог атакував промислове підприємство у Дніпрі. Через удар виникла пожежа", – йдеться в дописі.
- Енергетики відновили електропостачання майже всім споживачам на Дніпровщині, знеструмленим напередодні, однак нічні удари по енергетичній інфраструктурі спричинили нові відключення. Майже 100 тисяч споживачів залишилися без світла.