Два російські безпілотники порушили повітряний простір Молдови під час атаки на Україну

Один із дронів пролетів над трьома районами на півночі країни та залишив її територію поблизу села Віішоара.

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російський дрон у Молдові, 12 листопада 2024 року

31 жовтня під час масованої російської атаки по Україні в повітряному просторі Молдови зафіксували два безпілотники. Це вже другий подібний інцидент за добу.

Про це повідомляє Newsmaker з посиланням на Міноборони Молдови.

"Порушення повітряного простору сталося на тлі масованих атак Росії на Україну", – йдеться в повідомленні.

За даними молдовського Міноборони, один із безпілотників пролетів над Сороцьким, Дондюшанським та Єдинецьким районами на півночі країни. Згодом він залишив повітряний простір Молдови поблизу села Віішоара Єдинецького району.

Пізніше політ ще одного дрона зафіксували поблизу міста Дондюшани. О 18:03 безпілотник пролетів у районі сіл Голени, Гордінешти та Бурланешти Єдинецького району.

О 18:12 дрон знову залишив повітряний простір Молдови поблизу села Віішоара.

З початку року в Молдові зафіксували 63 випадки несанкціонованого прольоту безпілотників, із яких 15 — у жовтні.