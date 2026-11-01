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У Болгарії проходить другий тур президентських виборів

Чинна президентка Іліана Йотова виступає за діалог із Москвою, а її суперник Андрій Гюров за зміцнення зв’язків із Заходом і підтримку України.

У Болгарії проходить другий тур президентських виборів
Вибори у Болгарії
Фото: EPA/UPG

У Болгарії 1 листопада відбувається другий тур президентських виборів. За посаду глави держави змагаються чинна президентка Іліана Йотова та прозахідний опозиційний кандидат Андрій Гюров.

Про це пише AFP.

Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 і працюватимуть до 20:00. Якщо на момент завершення голосування залишатимуться черги, роботу дільниць можуть продовжити до 21:00.

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У першому турі Йотова отримала 35% голосів, а Гюров – 32%. Водночас явка виборців становила лише 23%, що стало рекордно низьким показником.

Йотова, давня соратниця колишнього президента Румена Радева, підтримує членство Болгарії в ЄС і НАТО, але водночас виступає за переговори з Росією та проти надання Україні військової допомоги.

Під час теледебатів напередодні другого туру Гюров розкритикував її за небажання прямо звинуватити Росію в атаках на торговельні судна в Чорному морі.

62-річна Йотова колишня журналістка та депутатка Європейського парламенту. У 2016 та 2021 роках її обирали віцепрезиденткою Болгарії разом із Руменом Радевим. Цього року вона очолила державу після його відставки, коли він вирішив балотуватися на парламентських виборах.

Її суперник, 50-річний Андрій Гюров, раніше обіймав посаду тимчасового прем’єр-міністра та був заступником голови Болгарського національного банку. Він виступає за зміцнення зв’язків із Заходом і підтримує Україну.

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