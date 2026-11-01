У демонстраціях проти високої вартості життя та погіршення публічних послуг взяли участь близько 320 тисяч людей.

У Франції під час третьої хвилі протестів 31 жовтня правоохоронці затримали 511 людей. У Парижі, Марселі та інших містах після мирних демонстрацій сталися сутички між поліцією та учасниками заворушень.

Про це пише The Guardian.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, у демонстраціях по всій країні взяли участь близько 320 тисяч людей. У Парижі на марш вийшли приблизно 70 тисяч учасників. Попередніми вихідними кількість протестувальників по країні оцінювали у 410 тисяч.

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Акції були спрямовані проти високої вартості життя, погіршення якості публічних послуг і зростання нерівності. До них долучилися школярі, профспілки та учасники руху "жовтих жилетів". Частина демонстрантів прийшла в геловінських костюмах.

Фото: EPA/UPG Протести у Франції

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що близько 150 запланованих демонстрацій пройшли мирно. Водночас наприкінці акцій у кількох містах почалися сутички. За словами міністра, у Парижі в одного з поліцейських влучила пляшка із запальною сумішшю. Він назвав це "спробою вбивства".

У столиці групи людей у чорному одязі та масках виривали бруківку й кидали її в поліцейських. У бік правоохоронців також запустили щонайменше один запальний пристрій. Поліція застосувала сльозогінний газ і кийки, щоб відтіснити натовп.

У Ліоні демонстранти кидали предмети в правоохоронців, після чого ті застосували сльозогінний газ. У Тулузі проти учасників несанкціонованої акції використали водомети. Заворушення також відбулися в Марселі.

Фото: EPA/UPG Протести у Франції

Напередодні протестів французька влада планувала залучити до забезпечення порядку 70 тисяч поліцейських і жандармів. Міністр попереджав про високий ризик насильства під час акцій.

Протести відбулися через два тижні після хвилі масових демонстрацій 17 жовтня, які також супроводжувалися сутичками та пограбуваннями.

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Акції протесту відбувалися й в інших країнах Європи. У Німеччині після молодіжних демонстрацій поліція застосовувала водомети та перцевий газ. У Франкфурті пограбували щонайменше дві крамниці, у Кельні та Берліні правоохоронці також зіткнулися з учасниками заворушень.

Фото: EPA/UPG Протести у Німеччині

Фото: EPA/UPG Протести у Німеччині