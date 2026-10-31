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В Албанії спалахнули сутички під час нової хвилі протестів

Демонстранти кидали «коктейлі Молотова», а поліція застосувала водомети.

В Албанії спалахнули сутички під час нової хвилі протестів
У Тирані протестувальники зіткнулися з поліцією
Фото: Alice Taylor for Politico

У столиці Албанії Тірані відбулися дві масові акції протесту: 19-й день поспіль свій мітинг проводили студенти й викладачі біля Міністерства освіти, а поруч свою акцію влаштувала опозиційна Демократична партія. 

Ситуація в місті загострилася після того, як студенти відмовилися об'єднувати свій протест із політичною партією, передає Radio Televizioni Shqiptar

Масові акції швидко переросли у жорсткі сутички з правоохоронцями. Групи мітингарів у масках почали кидати в бік поліції та урядових будівель коктейлі Молотова, піротехніку, каміння і навіть використовувати рогатки. Також протестувальники підпалювали сміттєві баки й намагалися прорвати поліцейські кордони.

Для розгону натовпу біля Міністерства освіти і будівлі уряду поліція застосувала водомети й сльозогінний газ. Завдяки цьому спецпризначенці поступово витіснили мітингарів із центрального бульвару. 

Опозиційні депутати заявляють про підтримку вимог студентів і наголошують на потребі відставки уряду, тоді як правоохоронці продовжують чергувати на вулицях Тірани й закликають громадян утримуватися від насильства.

  • Акції протесту тривають у столиці Албанії вже близько двох тижнів. Вони виросли з багатомісячного протестного руху проти будівництва розкішного курорту на узбережжі країни. 24 жовтня протест став іще масовішим, оскільки до студентів приєдналися викладачі університетів, вчителі, опозиційні політики і громадські діячі.
  • Основні протистояння розгорнулися на головній площі Тірани, де мітингарі виривали бруківку з тротуарів і кидали її у правоохоронців, а також підпалювали сміттєві баки. Унаслідок заворушень сотні людей отримали поранення, а урядові будівлі й бізнес зазнали пошкоджень. За оцінками податкових органів, збитки 127 підприємств уже сягають 2,15 млн євро.
  • Тим часом очільник албанського уряду Еді Рама оголосив про внесення до парламенту законопроєкту, який дозволить владі ефективніше боротися з насильством під час акцій непокори.
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