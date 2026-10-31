В Албанії спалахнули сутички під час нової хвилі протестів

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У Тирані протестувальники зіткнулися з поліцією

У столиці Албанії Тірані відбулися дві масові акції протесту: 19-й день поспіль свій мітинг проводили студенти й викладачі біля Міністерства освіти, а поруч свою акцію влаштувала опозиційна Демократична партія.

Ситуація в місті загострилася після того, як студенти відмовилися об'єднувати свій протест із політичною партією, передає Radio Televizioni Shqiptar.

Масові акції швидко переросли у жорсткі сутички з правоохоронцями. Групи мітингарів у масках почали кидати в бік поліції та урядових будівель коктейлі Молотова, піротехніку, каміння і навіть використовувати рогатки. Також протестувальники підпалювали сміттєві баки й намагалися прорвати поліцейські кордони.

Для розгону натовпу біля Міністерства освіти і будівлі уряду поліція застосувала водомети й сльозогінний газ. Завдяки цьому спецпризначенці поступово витіснили мітингарів із центрального бульвару.

Опозиційні депутати заявляють про підтримку вимог студентів і наголошують на потребі відставки уряду, тоді як правоохоронці продовжують чергувати на вулицях Тірани й закликають громадян утримуватися від насильства.