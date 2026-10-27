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Прем'єр Албанії презентував "антипротестний" законопроєкт

Зміни до законодавства суттєво розширюють повноваження поліції під час мітингів.

Прем'єр Албанії презентував "антипротестний" законопроєкт
Еді Рама
Фото: EPA/UPG

Очільник албанського уряду Еді Рама оголосив про внесення до парламенту законопроєкту, який дозволить владі ефективніше боротися з насильством під час акцій непокори.

Як пише Balkan Insight, документ розширює повноваження поліції, зокрема дозволяючи правоохоронцям обмежувати проведення мітингів поблизу державних установ. Також від учасників протестів зможуть вимагати видалення дописів у соцмережах із закликами до насильства, а невиконання вимог розійтися чи долучення до несанкціонованих зібрань буде каратися штрафами у розмірі від 10 до 1000 євро. 

Законопроєкт криміналізує перебування на місці насильницьких дій після попередження поліції, організацію заходу, який був визнаний у законному порядку протиправним, а також активність у соціальних мережах з метою вчинення насильницьких дій на вулицях. Документ передбачає створення електронного реєстру порушників та розробку нового етичного кодексу для шкіл через те, що у протестах беруть участь багато школярів.

Активісти висловлюють побоювання, що закон суттєво погіршить ситуацію зі свобою слова та свободою зібрань в Албанії.

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