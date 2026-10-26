Сьогодні, 26 жовтня, Рада ЄС ухвалила пакет із восьми рішень, які дають змогу використати кошти на підтримку України в межах Європейського фонду миру (EPF).
Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.
Ці рішення передбачають часткове відшкодування через Європейський фонд миру вартості військової допомоги, яку держави-члени вже надали Україні. Загальна сума відшкодування становить 4,7 млрд євро. Крім того, передбачено додаткове фінансування Військової місії ЄС з надання допомоги Україні (EUMAM Ukraine) на загальну суму 230 млн євро.
Ці рішення є важливим кроком до реалізації політичної домовленості, якої держави-члени ЄС досягли 25 вересня 2026 року щодо мобілізації 6,6 млрд євро для України в межах Європейського фонду миру. Домовленість передбачала надання Україні 1 млрд євро нової військової допомоги, а також подальше посилення Військової місії ЄС з надання допомоги Україні у 2027 році.
Сьогоднішні рішення збільшують загальний обсяг підтримки України з боку ЄС у межах Європейського фонду миру до 10,8 млрд євро. Із цієї суми 9,9 млрд євро передбачено на відшкодування вартості військової допомоги, наданої державами-членами, а 950 млн євро – на військову підготовку в межах місії EUMAM.
- Європейський фонд миру створили в березні 2021 року для фінансування заходів у межах спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС з метою запобігання конфліктам, збереження миру та зміцнення міжнародної безпеки й стабільності.
- Зокрема, Європейський фонд миру дає змогу ЄС фінансувати заходи, спрямовані на посилення спроможностей третіх держав, а також регіональних і міжнародних організацій у військовій сфері та сфері оборони.
- Досі ЄС надав Україні 6,4 млрд євро з Європейського фонду миру.
- 25 вересня 2025 року держави-члени ЄС домовилися мобілізувати загалом 6,6 млрд євро, з яких 4,9 млрд євро розподілено на підставі рішень Ради ЄС, ухвалених сьогодні.
- Крім того, ЄС спрямував через Європейський фонд миру 3,5 млрд євро надзвичайних доходів, отриманих від заморожених російських активів на задоволення трьох пріоритетних потреб України: боєприпаси, протиповітряну оборону та безпілотники.
- Із цих коштів безпосередньо в українській оборонній промисловості було закуплено військову техніку на суму понад 1,5 млрд євро.