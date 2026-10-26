Також виділяють гроші на додаткове фінансування військової місії ЄС з підтримки України.

Сьогодні, 26 жовтня, Рада ЄС ухвалила пакет із восьми рішень, які дають змогу використати кошти на підтримку України в межах Європейського фонду миру (EPF).

Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

Ці рішення передбачають часткове відшкодування через Європейський фонд миру вартості військової допомоги, яку держави-члени вже надали Україні. Загальна сума відшкодування становить 4,7 млрд євро. Крім того, передбачено додаткове фінансування Військової місії ЄС з надання допомоги Україні (EUMAM Ukraine) на загальну суму 230 млн євро.

Ці рішення є важливим кроком до реалізації політичної домовленості, якої держави-члени ЄС досягли 25 вересня 2026 року щодо мобілізації 6,6 млрд євро для України в межах Європейського фонду миру. Домовленість передбачала надання Україні 1 млрд євро нової військової допомоги, а також подальше посилення Військової місії ЄС з надання допомоги Україні у 2027 році.

Сьогоднішні рішення збільшують загальний обсяг підтримки України з боку ЄС у межах Європейського фонду миру до 10,8 млрд євро. Із цієї суми 9,9 млрд євро передбачено на відшкодування вартості військової допомоги, наданої державами-членами, а 950 млн євро – на військову підготовку в межах місії EUMAM.