Reuters: Російські НПЗ нарощують виробництво дизелю після угоди Трампа і Путіна

За даними джерел у галузі, виробництво зросло приблизно до 180 тисяч тонн на добу.

Російські нафтопереробні заводи в жовтні нарощують виробництво дизельного пального після того, як уряд надав експортні квоти в межах домовленості Кремля зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що президент Росії Владімір Путін погодився на угоду про постачання російського дизелю до США та на світові ринки. За словами Трампа, Сполучені Штати тимчасово скасують санкції щодо російського пального.

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Росія підтвердила домовленість. Трамп заявив, що Москва негайно поставить понад 300 тисяч тонн дизелю, що приблизно 2,25 мільйона барелів. Ще 500 тисяч тонн мають надійти в листопаді, а згодом ще 1 мільйон тонн. Крім того, за його словами, Росія може поставити ще 3 мільйони тонн залежно від стану своїх нафтопереробних заводів.

За словами трейдерів, із 1 жовтня російський уряд дозволив винятки з чинної заборони на експорт дизельного пального та запровадив квоти, які дають змогу постачати його в межах домовленості з адміністрацією Трампа.

Після набуття чинності забороною на експорт дизелю в серпні російські нафтові компанії були змушені скоротити виробництво відповідно до внутрішніх потреб країни, водночас обмежуючи постачання до країн Центральної Азії за міжурядовими угодами.

За даними джерел Reuters, у першій половині жовтня виробництво дизелю в Росії скоротилося приблизно до 160 тисяч тонн на добу проти 175 тисяч тонн у вересні. Після запровадження нових експортних квот у середині місяця обсяги почали зростати – приблизно до 180 тисяч тонн на добу.

Водночас внутрішнє споживання дизельного пального в жовтні зазвичай знижується приблизно до 140 тисяч тонн на добу. Це пов’язано із сезонними чинниками, зокрема завершенням збирання зернових і літнього автомобільного сезону.

Таким чином, для експорту може бути доступно щонайменше 40 тисяч тонн дизелю на добу, або понад 1 мільйон тонн на місяць. Із цього обсягу від 200 до 300 тисяч тонн можуть потребувати країни-сусіди, зазначили джерела.

Співрозмовники агентства очікують, що російський уряд збереже заборону на експорт, використовуючи квоти для регулювання постачань і контролю ситуації на внутрішньому ринку.

За даними LSEG, 23 жовтня системи відстеження суден зафіксували танкер під прапором Мальти, який перевозив 40 тисяч тонн російського дизельного пального до Нью-Йорка.

Того ж дня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що постачання російського дизелю до США продовжуватимуться регулярно після відправлення першого танкера.