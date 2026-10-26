Bloomberg: Росія посилює вербування африканців до армії через нестачу військових

За дев’ять місяців 2026 року Росія завербувала сотні чоловіків із Бурунді та Зімбабве.

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Росія розширює географію вербування громадян країн Африки до своїх армії РФ, щоб компенсувати втрати на війні проти України та нестачу солдатів.

Про це пише Bloomberg із посиланням на презентацію, отриману від осіб, обізнаних із роботою української розвідки.

Росія зосередила увагу на країнах із низькими демократичними показниками, обмеженою свободою преси та слабкою судовою системою. До переліку країн, де посилили вербування, увійшли Зімбабве, Бурунді та Сьєрра-Леоне.

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З 1 січня до 30 вересня 2026 року Росія завербувала 699 чоловіків із Бурунді. Для порівняння, за весь 2025 рік таких було 30. Кількість завербованих громадян Зімбабве за цей період становила 530 проти 65 роком раніше.

Значне зростання кількості завербованих також зафіксували в Демократичній Республіці Конго, Сьєрра-Леоне, Судані та Камеруні.

За інформацією Bloomberg, Москва розширила кампанію після того, як Кенія та Південно-Африканська Республіка вжили заходів, щоб перешкодити своїм громадянам виїжджати для участі у війні проти України.

Програма вербування, згідно з презентацією, спрямована на компенсацію значних втрат і нестачі людей для мобілізації.

Водночас у Кремлі публічно не визнавали залучення іноземців до бойових дій проти України. Російська влада заявляла, що країна має достатньо військових для ведення війни. Минулого місяця Володимир Путін відкинув припущення про підготовку нової хвилі мобілізації.

У низці африканських країн зростає занепокоєння через спроби Росії залучати їхніх громадян до війни.

За даними Bloomberg, вербувальники користуються економічними труднощами, пропонуючи чоловікам роботу в Росії на цивільних посадах – зокрема у сфері громадського харчування та транспорту. Однак такі пропозиції можуть супроводжуватися неправдивими обіцянками щодо характеру роботи.

Серед інших стимулів – значні одноразові виплати за підписання контракту, висока заробітна плата та можливість отримати російське громадянство.