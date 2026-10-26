Представники Міноборони України та ЄС обговорили фінансування оборони, виробництво дронів і закупівлі

Під час візиту спільної місії Єврокомісії та Європейської служби зовнішніх дій сторони обговорили фінансування оборонних потреб України на 2027 рік.

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Міноборони України провело низку зустрічей із представниками Генерального директорату Єврокомісії з оборонної промисловості та космосу (DG DEFIS) і Європейської служби зовнішніх дій (EEAS), які прибули до України зі спільною місією.

Про це повідомили в Міноборони України.

Європейську делегацію очолював заступник генерального директора DG DEFIS Геральд Рюйтерс. Сторони обговорили механізми верифікації та контролю за використанням коштів кредиту Ukraine Support Loan, співпрацю в межах Оборонно-промислового пакту ЄС та України, а також потреби українського оборонного сектору.

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Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв представив партнерам потреби України у фінансуванні оборонної сфери на 2027 рік і пріоритети використання міжнародної підтримки.

Окрему увагу приділили безпілотним системам, зокрема підтримці виробництва українських FPV-дронів, засобів middle strike та deep strike.

Заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр презентувала потенціал українського оборонно-промислового комплексу та визначила виробничі пріоритети в межах Ukraine Support Loan.

Також учасники зустрічей обговорили реалізацію Оборонно-промислового пакту ЄС та України, ініціативу Drone Deal, створення спільних підприємств і подальшу інтеграцію українського оборонно-промислового комплексу до екосистеми ЄС.

Прозорість, підзвітність і підходи до закупівель із європейською делегацією обговорив заступник міністра оборони України Мстислав Банік за участі виконувача обов’язків директора Агенції оборонних закупівель ДОТ Артема Романюкова та команди агенції.

Пріоритетами Міноборони залишаються удосконалення законодавства у сфері оборонних закупівель з урахуванням умов воєнного часу та рекомендацій ЄС, а також перехід до конкурентних процедур і подальше виведення торгів на електронні майданчики для мінімізації людського фактора.

"Ми бачимо, що зростає конкуренція, розширюється ринок, і суттєво економимо кошти. Частина торгів вже успішно відбулася, постачання до війська почалося. Таким чином, Міністерство оборони спільно з АОЗ створює просту систему, з нульовою толерантністю до корупції та тіньових схем, залишаючись при цьому відкритими перед партнерами", – зазначив Мстислав Банік.

Артем Романюков розповів про підходи Агенції оборонних закупівель до забезпечення прозорості та підзвітності, співпрацю з антикорупційними органами й застосування ризик-орієнтованого підходу під час перевірки контрагентів.

"Для нас важливо, щоб міжнародні партнери мали довіру до системи оборонних закупівель України. Саме тому, ми посилюємо контроль за всіма етапами закупівель, запроваджуємо відповідні інструменти і проводимо аудити, аби наші партнери переконалися – кошти міжнародної підтримки використовуються ефективно й прозоро", – наголосив Артем Романюков.

Українська сторона також відзначила позитивну динаміку залучення європейського бізнесу: у 2026 році європейські оборонні компанії вже брали участь у конкурентних закупівлях, оголошених Агенцією оборонних закупівель.

Ukraine Support Loan є одним із ключових інструментів фінансування оборонних потреб України та розвитку співпраці з європейськими партнерами.

Загалом кредит передбачає до €90 млрд на підтримку України у 2026–2027 роках. Із цієї суми майже €60 млрд мають спрямувати на оборонні потреби, а ще €30 млрд – на бюджетну підтримку.