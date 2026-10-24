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Fitch підвищило кредитний рейтинг "Укренерго" після реструктуризації боргу

Реструктуризація дозволила скоротити боргові зобов’язання, а близько $135 млн спрямують на відновлення енергетичної інфраструктури.

Fitch підвищило кредитний рейтинг "Укренерго" після реструктуризації боргу
Офіс державної НЕК 'Укренерго'
Фото: varta1.com.ua

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило кредитний рейтинг НЕК "Укренерго" з "RD" (обмежений дефолт) до "CCC". Рішення ухвалили після успішного завершення реструктуризації боргових зобов’язань компанії. 

Про це повідомляє "Укренерго".

Реструктуризація дозволила компанії зменшити боргове навантаження, змінити умови виплат і продовжити строки погашення зобов’язань. Підвищення рейтингу свідчить про усунення безпосередньої загрози дефолту, хоча фінансові ризики залишаються значними.

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15 жовтня "Укренерго" завершило реструктуризацію єврооблігацій. Загальну суму вимог за ними скоротили з $1,086 млрд до $825 млн основного боргу та $261 млн нарахованих відсотків до $494,75 млн. Нові умови передбачають ставку 8,6% річних і остаточне погашення у 2041 році.

Крім того, компанія випустила нові незабезпечені облігації на $395 млн зі ставкою 8,5% річних і погашенням у 2031 році.

Завдяки зміні умов боргових зобов’язань "Укренерго" розраховує заощадити близько $135 млн. Ці кошти планують спрямувати на відновлення пошкодженої мережевої інфраструктури та підвищення стійкості енергосистеми України.

Водночас на фінансовий стан компанії продовжують впливати наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру, значні витрати на ремонт електромереж і обмежений доступ до фінансування в умовах війни.

Попри ці виклики, Fitch прогнозує поліпшення фінансових показників "Укренерго" у 2027 році. Важливим чинником для компанії також залишається ймовірність державної підтримки.

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