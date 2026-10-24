Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Група республіканців пригрозила Трампу блокуванням його політики через ставлення до України
Група республіканців пригрозила Трампу блокуванням його політики через ставлення до України
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Дипломатична суперечка Південної Кореї з Україною: чи правильно Сеул визначає свої пріоритети?
Дипломатична суперечка Південної Кореї з Україною: чи правильно Сеул визначає свої пріоритети?
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
ГоловнаЕкономікаФінанси

Фінансування житла для ветеранів зросте на 1,2 млрд гривень у наступному році

У 2027 році на фінансування програми планують спрямувати 6,9 млрд гривень.

Фінансування житла для ветеранів зросте на 1,2 млрд гривень у наступному році
Очільник Міністерства океанів Віталій Кім
Фото: Мінветеранів

У 2027 році на фінансування програми забезпечення ветеранів житлом планують спрямувати 6,9 млрд грн. Це на 1,2 млрд грн більше, ніж у 2026 році. 

Про це йдеться в заяві на сайті Міністерства у справах ветеранів.

Цьогоріч на програму було передбачено 5,7 млрд грн, що дасть змогу забезпечити житлом близько 2 тисяч сімей.

Є також інші механізми житлової підтримки ветеранів:

  • програма житлових ваучерів номіналом 2 млн грн реалізується спільно з Міністерством розвитку громад та територій. За словами Віталія Кіма, комісії погодили понад 33 тисячі заявок, а 3296 заявок на загальну суму 6,6 млрд грн передали на бронювання ваучерів.
  • ще один інструмент — пільгова іпотека за програмою «єОселя». Для ветеранів діє ставка 3% річних, а різницю компенсує держава. 

Крім того, у співпраці з Банком розвитку Ради Європи готують програму житлового кредитування для ветеранів із фінансуванням у розмірі 60 млн євро. Її запуск попередньо запланований на перший квартал 2027 року.

Водночас Міністр визнав, що наявні механізми потребують подальшого вдосконалення. Зокрема, програмою компенсації оренди користуються не так активно, як очікувалося, через складність оформлення документів і вимоги до підтвердження орендних відносин.

  • Кабмін спростив оформлення статусу УБД для ветеранів, які знову стали на захист України. Зміни також передбачають удосконалення процедур, зокрема з урахуванням можливості автоматичного надання статусу через електронні реєстри.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies