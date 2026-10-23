"Укренерго": Завтра в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла

У суботу, 24 жовтня, в частині областей України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів. Також діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
Обмеження для промисловості діятимуть із 06:00 до 23:59. Для побутових та інших споживачів передбачено відключення обсягом від однієї до двох черг.
Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.
В "Укренерго" попереджають, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися.
Споживачів закликають стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.
Також українців просять ощадливо споживати електроенергію, коли світло з’являється за графіком.