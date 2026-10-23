"Укренерго": Завтра в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла

Обмеження запровадять у частині областей через наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

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У суботу, 24 жовтня, в частині областей України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів. Також діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Обмеження для промисловості діятимуть із 06:00 до 23:59. Для побутових та інших споживачів передбачено відключення обсягом від однієї до двох черг.

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Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

В "Укренерго" попереджають, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Споживачів закликають стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.

Також українців просять ощадливо споживати електроенергію, коли світло з’являється за графіком.