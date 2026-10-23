Корецький: уряд фіналізував зміни до системи бронювання працівників від мобілізації

Максимальний рівень бронювання, зокрема для енергетики та ОПК, більше не становитиме 100%.

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Уряд фіналізував зміни до системи бронювання працівників від мобілізації. Критичність підприємств відокремлять від економічних показників, а для компаній, яким необхідно повністю бронювати працівників, готують окремий механізм.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

"Головне завдання – чесні й зрозумілі правила для всіх, хто працює в тилу, і насамперед для тих, хто воює", – зазначив він.

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За словами глави уряду, щомісяця кількість заброньованих зростає на десятки тисяч. Водночас, наголосив він, люди, які захищають країну п’ятий рік, повинні мати можливість повертатися зі служби додому.

За словами Корецького, критично важливими мають бути сфери, які працюють на оборону та економіку: оборонно-промисловий комплекс, енергетика, зв’язок, логістика, житлово-комунальне господарство та інші.

"Для них нічого не зміниться. Водночас галузеві та регіональні критерії критичності буде оновлено й перевірятимуть на зловживання", – повідомив прем’єр.

Максимальний рівень бронювання, зокрема для енергетики та оборонно-промислового комплексу, більше не становитиме 100%.

"Безумовне повне бронювання нечесне щодо тих, хто служить, і відкриває простір для зловживань. Були компанії, створені спеціально під бронювання, і це стало бізнесом", – заявив Корецький.

Водночас він наголосив, що роботу підприємств, які виробляють озброєння або підтримують критичну інфраструктуру, не послаблюватимуть.

"Якщо для безперебійної роботи потрібно забронювати більше, підприємство зможе подати обґрунтоване звернення до Координаційного центру", – пояснив прем’єр.

Ще одна зміна – запровадження механізму повного бронювання для підприємств, які виконуватимуть мобілізаційне зобов’язання.

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"Підприємство зможе повністю бронювати працівників, якщо регулярно добровільно залучатиме частину з них до військової служби. Принципово, щоб людина знала, куди йде і на який термін. За нею зберігаються робоче місце і зарплата", – повідомив Корецький.

Умови цього механізму опрацюють Міністерство оборони та Міністерство економіки спільно з бізнесом. Уряд планує затвердити його до 1 грудня.

Крім того, Міноборони посилює відповідальність за ухилення від військової служби. За словами прем’єра, правила мають бути однаковими для всіх.

Корецький наголосив, що нововведення не передбачають посилення мобілізації вже наступного дня.

"Вони потрібні насамперед, щоб навести лад у бронюванні й викорінити зловживання", – пояснив він.

За словами прем’єра, зміни мають дати військовим упевненість у можливості ротації, а тим, хто долучається до служби, – розуміння чітко визначеного терміну.

"Кінцева мета, щоб ніхто нікого не шукав на вулицях. Має бути зрозуміла система, де кожен знає свої права й обов’язки", – підсумував Корецький.

Водночас він зазначив, що Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій, зокрема до посилення мобілізації в Росії.