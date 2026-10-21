Внаслідок ворожих ударів є загиблі та поранені.

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Від ночі російські війська безперервно атакують українські міста та громади. Під ударами опинилися енергетичні об’єкти, залізнична інфраструктура, торговельні центри, житлові будинки та цивільні підприємства. Є загиблі й поранені.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

У Києві російський дрон влучив у 24-поверховий будинок, унаслідок чого загинули двоє людей. У селищі Коротич на Харківщині удар зруйнував приватні будинки: двоє людей загинули, ще 11 дістали поранення, серед них двоє дітей.

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Також під ударом опинилися корпус університету в Кременчуці та торговельний центр в Умані. Поранені є на Полтавщині, Львівщині, Черкащині та Чернігівщині.

Російські війська атакували енергетичні об’єкти в Київській, Волинській, Одеській і Миколаївській областях. Удари по цивільних підприємствах зафіксували на Волині, Львівщині, Одещині та Житомирщині.

Крім того, у Чорному морі російський дрон атакував торговельне судно.

Фото: ДСНС Києва Удар по Києву

Фото: ДСНС Полтавщини Обстріл Полтавської області

Фото: ДСНС Полтавщини Обстріл Полтавської області