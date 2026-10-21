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Корецький про нічну атаку: Під ударами було судно, енергооб’єкти, залізнична інфраструктура, ТЦ, будинки та підприємства

Внаслідок ворожих ударів є загиблі та поранені.

Корецький про нічну атаку: Під ударами було судно, енергооб’єкти, залізнична інфраструктура, ТЦ, будинки та підприємства
Обстріл Харківської області
Фото: ДСНС Харківщини

Від ночі російські війська безперервно атакують українські міста та громади. Під ударами опинилися енергетичні об’єкти, залізнична інфраструктура, торговельні центри, житлові будинки та цивільні підприємства. Є загиблі й поранені.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

У Києві російський дрон влучив у 24-поверховий будинок, унаслідок чого загинули двоє людей. У селищі Коротич на Харківщині удар зруйнував приватні будинки: двоє людей загинули, ще 11 дістали поранення, серед них двоє дітей.

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Також під ударом опинилися корпус університету в Кременчуці та торговельний центр в Умані. Поранені є на Полтавщині, Львівщині, Черкащині та Чернігівщині.

Російські війська атакували енергетичні об’єкти в Київській, Волинській, Одеській і Миколаївській областях. Удари по цивільних підприємствах зафіксували на Волині, Львівщині, Одещині та Житомирщині.

 Крім того, у Чорному морі російський дрон атакував торговельне судно.

Удар по Києву
Фото: ДСНС Києва
Удар по Києву
Обстріл Полтавської області
Фото: ДСНС Полтавщини
Обстріл Полтавської області
Обстріл Полтавської області
Фото: ДСНС Полтавщини
Обстріл Полтавської області

  • У ніч на 21 жовтня Росія атакувала Україну крилатими ракетами "Іскандер-К",186 ударними БпЛА типу Shahed (із них – 88 реактивні), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера" та дронами-імітаторами. Зафіксовано влучання на 27 локаціях, а також падіння уламків на 13 локаціях. 
  • Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed (із них – 63 реактивні), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера "та дронів інших типів, 10 ударних безпілотників були ще в повітрі.
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