Від ночі російські війська безперервно атакують українські міста та громади. Під ударами опинилися енергетичні об’єкти, залізнична інфраструктура, торговельні центри, житлові будинки та цивільні підприємства. Є загиблі й поранені.
Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.
У Києві російський дрон влучив у 24-поверховий будинок, унаслідок чого загинули двоє людей. У селищі Коротич на Харківщині удар зруйнував приватні будинки: двоє людей загинули, ще 11 дістали поранення, серед них двоє дітей.
Також під ударом опинилися корпус університету в Кременчуці та торговельний центр в Умані. Поранені є на Полтавщині, Львівщині, Черкащині та Чернігівщині.
Російські війська атакували енергетичні об’єкти в Київській, Волинській, Одеській і Миколаївській областях. Удари по цивільних підприємствах зафіксували на Волині, Львівщині, Одещині та Житомирщині.
Крім того, у Чорному морі російський дрон атакував торговельне судно.
- У ніч на 21 жовтня Росія атакувала Україну крилатими ракетами "Іскандер-К",186 ударними БпЛА типу Shahed (із них – 88 реактивні), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера" та дронами-імітаторами. Зафіксовано влучання на 27 локаціях, а також падіння уламків на 13 локаціях.
- Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed (із них – 63 реактивні), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера "та дронів інших типів, 10 ударних безпілотників були ще в повітрі.