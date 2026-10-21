Росія продовжує бити по Києву дронами. Пошкоджено транспортну інфраструктуру і багатоповерхівку, є загиблі (оновлено)

Від початку доби 21 жовтня внаслідок російського безперервного дронового терору пошкодження зафіксовано у кількох районах Києва. Спершу, близько опівночі, в Солом'янському районі росіяни атакували транспортну інфраструктуру.
Потім у Деснянському районі дрон упав на припарковані машини. Про це повідомив у Telegram міський голова Віталій Кличко.
Вранці, після 6-ї години, він поінформував про падіння дрона на відкритій території в Солом'янському районі. Після цього ворог атакував багатоповерхівку.
«У Святошинському районі влучання в 24-поверховий житловий будинок на рівні 20 поверху. Є загоряння. Екстрені служби прямують на місце», – сказав він.
За інформацією Київської міської військової адміністрації, внаслідок удару по будинку загинули вже двоє людей, ще одна поранена.
«Вогонь охопив площу близько 70 кв. м, частково зруйновано конструкції квартири», – розповіли в ДСНС.
- Учора ворог увесь день тероризував столицю і околиці безпілотниками. В Києві загинула одна людина, 21 була поранена. Пошкоджено два медзаклади і енергетичний об'єкт.
- На околицях міста дрон вдарив у трасу Київ – Одеса. Троє людей загинули, зокрема водій автобусу до мемораільного кладовища.