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Росія продовжує бити по Києву дронами. Пошкоджено транспортну інфраструктуру і багатоповерхівку, є загиблі (оновлено)

Ворог фактично не припиняє атак від учорашнього ранку. 

Росія продовжує бити по Києву дронами. Пошкоджено транспортну інфраструктуру і багатоповерхівку, є загиблі (оновлено)
Наслідки атаки по Києву
Фото: ДСНС Facebook

Від початку доби 21 жовтня внаслідок російського безперервного дронового терору пошкодження зафіксовано у кількох районах Києва. Спершу, близько опівночі, в Солом'янському районі росіяни атакували транспортну інфраструктуру.

Потім у Деснянському районі дрон упав на припарковані машини. Про це повідомив у Telegram міський голова Віталій Кличко.

Удар по Києву
Фото: ДСНС
Удар по Києву

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Вранці, після 6-ї години, він поінформував про падіння дрона на відкритій території в Солом'янському районі. Після цього ворог атакував багатоповерхівку. 

«У Святошинському районі влучання в 24-поверховий житловий будинок на рівні 20 поверху. Є загоряння. Екстрені служби прямують на місце», – сказав він.  

За інформацією Київської міської військової адміністрації, внаслідок удару по будинку загинули вже двоє людей, ще одна поранена.

Наслідки атаки в Києві
Фото: ДСНС
Наслідки атаки в Києві

«Вогонь охопив площу близько 70 кв. м, частково зруйновано конструкції квартири», – розповіли в ДСНС

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