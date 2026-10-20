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Росіяни атакували операційну Інституту Стражеска НАМН у Києві

Поранений один пацієнт.

Росіяни атакували операційну Інституту Стражеска НАМН у Києві
Інститут Стражеска НАМН у Києві під російським обстрілом 20 жовтня 2026 року
Фото: телеграм-канал Сергія Корецького

У Києві потрапив під російський обстріл Інститут Стражеска Національної академії медичних наук.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, постраждала операційна медзакладу.

«Це вже вдруге. Торік удар припав на четвертий поверх інституту, а тепер — на шостий, де розташована операційна. На щастя, обійшлося без загиблих. Один пацієнт дістав поранення, йому надали усю необхідну допомогу», - додав глава уряду.

Корецький повідомив, що в медзакладі оперують людей із хворобами серця з усієї України.

  • Напередодні у Солом'янському районі Києва під час нічної атаки значних ушкоджень зазнав Консультативно-діагностичний центр
  • Вибухова хвиля вибила понад 200 вікон, двері, пошкодила стелі й обладнання. Персонал не постраждав.
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