Росіяни атакували операційну Інституту Стражеска НАМН у Києві

У Києві потрапив під російський обстріл Інститут Стражеска Національної академії медичних наук.
Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.
За його словами, постраждала операційна медзакладу.
«Це вже вдруге. Торік удар припав на четвертий поверх інституту, а тепер — на шостий, де розташована операційна. На щастя, обійшлося без загиблих. Один пацієнт дістав поранення, йому надали усю необхідну допомогу», - додав глава уряду.
Корецький повідомив, що в медзакладі оперують людей із хворобами серця з усієї України.
- Напередодні у Солом'янському районі Києва під час нічної атаки значних ушкоджень зазнав Консультативно-діагностичний центр.
- Вибухова хвиля вибила понад 200 вікон, двері, пошкодила стелі й обладнання. Персонал не постраждав.