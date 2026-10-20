Росіяни атакували операційну Інституту Стражеска НАМН у Києві

Інститут Стражеска НАМН у Києві під російським обстрілом 20 жовтня 2026 року

У Києві потрапив під російський обстріл Інститут Стражеска Національної академії медичних наук.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, постраждала операційна медзакладу.

«Це вже вдруге. Торік удар припав на четвертий поверх інституту, а тепер — на шостий, де розташована операційна. На щастя, обійшлося без загиблих. Один пацієнт дістав поранення, йому надали усю необхідну допомогу», - додав глава уряду.

Корецький повідомив, що в медзакладі оперують людей із хворобами серця з усієї України.