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Житель Львівщини, який готував підрив залізничної колії у Рівненській області, отримав 15 років тюрми

Раніше його судили за вандалізм на могилах українських військових.

Житель Львівщини, який готував підрив залізничної колії у Рівненській області, отримав 15 років тюрми
наручники, фото ілюстративне
Фото: Depositphotos\jinga80

Суд відправив жителя Львівщини до в’язниці на 15 років за підготовку диверсії на об'єкті Укрзалізниці.

Як повідомила Служба безпеки, зловмисника затримали у січні 2025 року.

Слідство встановило, що засуджений намагався закласти вибуховий пристрій під колію, якою рухалися вантажні поїзди. Російські спецслужби планували підірвати вибухівку дистанційно просто під час руху потяга.

Завдання виконував безробітний житель Львівщини, якого раніше судили за вандалізм на могилах українських військових. Росіяни завербували його через антиукраїнські коментарі в Telegram-чатах. Після вербування він отримав інструкцію забрати вибухівку зі схрону, приїхати на Рівненщину і встановити її на колії.

СБУ затримала зрадника «на гарячому» біля залізниці до того, як він встиг закласти бомбу. Суд визнав його винним у державній зраді та диверсії, вчинених в умовах воєнного стану.

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