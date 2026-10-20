​МОН повідомило результати вступної кампанії-2026

Вступна кампанія 2026 року стала рекордною від початку повномасштабної війни за кількістю поданих заяв на бакалаврат і медичну магістратуру.

Станом на 20 жовтня до українських закладів вищої освіти на бакалаврат зарахували 237 тисяч вступників – на 16,1% більше, ніж торік. Вступна кампанія 2026 року також стала рекордною від початку повномасштабної війни за кількістю поданих заяв на бакалаврат і медичну магістратуру.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Загалом на бюджетні місця бакалаврату зарахували 64 625 вступників, ще 162 307 навчатимуться на контракті. Більшість вступників, які отримали бюджетні місця, зарахували на бажані спеціальності: 72,9% – за першим пріоритетом, а 93,1% – за одним із перших трьох.

У міністерстві зазначили, що порівняно з минулим роком бюджетний набір на будівництво та цивільну інженерію зріс на 31,8%, на електричну інженерію – на 40,1%, а на автоматизацію, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніку – на 29,9%.

За кількістю зарахованих на бакалаврат і медичну магістратуру лідирують заклади вищої освіти Києва – 54 395 вступників. На другому місці Львівська область із 27 914 зарахованими, на третьому – Харківська область, де вступили 20 782 особи.