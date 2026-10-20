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У Краматорську російський авіаудар убив трьох тепловиків

Загинули троє працівників місцевої теплопостачальної організації віком 41, 42 та 47 років.

У Краматорську російський авіаудар убив трьох тепловиків
Удар по Краматорську
Фото: Краматорська міська рада

Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Краматорську на Донеччині. Внаслідок атаки загинули троє працівників місцевої теплопостачальної організації віком 41, 42 та 47 років.

Про це повідомила Краматорська міська рада.

На момент удару чоловіки перевіряли стан теплових мереж і їхню готовність до опалювального сезону. Вони працювали над тим, щоб забезпечити мешканців міста теплом узимку.

У міськраді наголосили, що загибель комунальників стала непоправною втратою для громади. 

"Росіяни вбили людей, які до останнього залишалися зі своїм містом", – зазначили в Краматорській міській раді.

  • Російські війська 18 жовтня вбили одного мешканця Краматорська, ще шестеро людей дістали поранення внаслідок обстрілів Донеччини. Троє постраждалих – у Краматорську, ще троє – у Слов’янську. 
  • Загалом, станом на 19 жовтня,  від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила на Донеччині 4420 людей, ще 10 790 мешканців області дістали поранення. Ці дані не враховують загиблих і постраждалих у Маріуполі та Волновасі.
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