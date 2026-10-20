У Краматорську російський авіаудар убив трьох тепловиків

Загинули троє працівників місцевої теплопостачальної організації віком 41, 42 та 47 років.

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Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Краматорську на Донеччині. Внаслідок атаки загинули троє працівників місцевої теплопостачальної організації віком 41, 42 та 47 років.

Про це повідомила Краматорська міська рада.

На момент удару чоловіки перевіряли стан теплових мереж і їхню готовність до опалювального сезону. Вони працювали над тим, щоб забезпечити мешканців міста теплом узимку.

У міськраді наголосили, що загибель комунальників стала непоправною втратою для громади.

"Росіяни вбили людей, які до останнього залишалися зі своїм містом", – зазначили в Краматорській міській раді.