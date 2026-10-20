У ГУР розкрили деталі спецоперації бійців GROUP 10 на Сумщині

У Головному управлінні розвідки МО України розкрили деталі спецоперації бійців GROUP 10 на Сумщині: у полон взято 29 окупантів, 108 ліквідовано, і уражено понад 1100 цілей.
Про це пишуть у телеграмі ГУР.
«Розкриваємо перші деталі спецоперації бійців GROUP 10 Департаменту активних дій ГУР МОУ на Сумщині», – йдеться у повідомленні.
Розвідка зазначає, що головне завдання виконано.
Спецпризначенці зірвали наступальні плани ворога та не допустили перерізання логістичних шляхів.
За сім тижнів бійці зачистили від росіян понад 600 га лісу й передали позиції Силам оборони України.