​Росія атакувала Житомирську область: спалахнули пожежі, пошкоджено залізничну інфраструктуру

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Російські війська протягом минулої доби, 19 жовтня, ночі та ранку 20 жовтня завдали серії ударів по цивільній інфраструктурі Житомирської області. Внаслідок атак пошкоджено будівельний супермаркет, залізничний вокзал і колії.

Про це повідомили голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко та Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, пошкоджень зазнав будівельний супермаркет у Житомирській громаді, залізничний вокзал в Овруцькій громаді та колії в Олевській громаді. Під час атак росіяни цілили в енергетичну та залізничну інфраструктуру.

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Внаслідок влучань виникли пожежі. Наразі триває ліквідація однієї з них. Сапери обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

За попередніми даними, загиблих і травмованих немає. На місцях ударів продовжують працювати рятувальники та спеціальні служби.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України