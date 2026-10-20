На Миколаївщині РФ атакувала енергетику та промисловість

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Російська армія не припиняє терор Миколаївщини. Ворог атакував обʼєкти енергетики та промисловості. У обласному центрі поранена жінка.

Про це написав в.о начальника ОВА Георгій Решетілов.

Учора та сьогодні ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». Під ударом були об’єкти енергетичної та промислової інфраструктури. Постраждалих немає.

Учора вдень ворог атакував Миколаїв БпЛА типу «Shahed». Пошкоджено одинадцять приватних будинків. Тоді люди не постраждали, але сьогодні вночі ворог завдав по місту удару ракетою «Бандероль». Поранено 77 - річну жінку. Медики надали їй допомогу на місці. Пошкоджено фасад і вікна багатоквартирного будинку, знищено три легкові автомобілі.

У Миколаївському районі вчора ворог двічі атакував Куцурубську громаду FPV-дронами. Внаслідок однієї з атак у с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Також ворог тричі атакував Очаківську громаду FPV-дронами. Постраждалих немає.