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Вчора армія РФ втратила 1560 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 568 720 осіб. 

Вчора армія РФ втратила 1560 солдатів
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1560 солдатів, 9 танків, 5 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 12 НРК, 293 штуки автомобільної техніки і автоцистерн та 4 одиниці спецтехніки.

Про це йдеться у зведенні Генштабу

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 20 жовтня 2026 року

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Особовий склад: близько 1 568 720 (+1 560) осіб.

Озброєння та військова техніка:

  • Танки: 12 425 (+9)
  • Бойові броньовані машини: 25 570 (+5)
  • Артилерійські системи: 51 359 (+42)
  • РСЗВ: 2 227 (+3)
  • Засоби ППО: 1 714
  • Літаки: 449
  • Гелікоптери: 356.

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 2 986 (+12)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 571 572 (+1 578)
  • Крилаті ракети: 5 138 (+4).

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2.

Техніка забезпечення:

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 164 871 (+293)
  • Спеціальна техніка: 4 842 (+4).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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