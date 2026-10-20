Вчора армія РФ втратила 1560 солдатів

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 20 жовтня 2026 року

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1560 солдатів, 9 танків, 5 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 12 НРК, 293 штуки автомобільної техніки і автоцистерн та 4 одиниці спецтехніки.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 568 720 осіб.

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