Вчора армія РФ втратила 1560 солдатів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1560 солдатів, 9 танків, 5 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 12 НРК, 293 штуки автомобільної техніки і автоцистерн та 4 одиниці спецтехніки.
Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 20 жовтня 2026 року
Особовий склад: близько 1 568 720 (+1 560) осіб.
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 425 (+9)
- Бойові броньовані машини: 25 570 (+5)
- Артилерійські системи: 51 359 (+42)
- РСЗВ: 2 227 (+3)
- Засоби ППО: 1 714
- Літаки: 449
- Гелікоптери: 356.
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 2 986 (+12)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 571 572 (+1 578)
- Крилаті ракети: 5 138 (+4).
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2.
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 164 871 (+293)
- Спеціальна техніка: 4 842 (+4).
Дані уточнюються.