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Генштаб: 177 боїв відбулося на фронті від початку доби

Найбільше ворожих атак зафіксовано на Південно-Слобожанському напрямку.

Генштаб: 177 боїв відбулося на фронті від початку доби
український військовий, ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби 19 жовтня на фронті відбулося 177 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав одного ракетного та 47 авіаційних ударів, скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 4911 дронів-камікадзе та здійснив 1775 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Упродовж доби на Південно–Слобожанському напрямку зафіксовано 22 бойові зіткнення біля Стариці, Малої Вовчі, Ізбицького, Вільчі, Охрімівки, Захарівки, Караїчного, Бочкового, Зибиного та Радьківки, три зіткнення тривають досі.

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На Лиманському напрямку наші підрозділи завадили просуванню противника у районах Новомихайлівки, Дружелюбівки, Червоного Ставу, Зеленої Долини та Лимана, відбивши дев'ять атак.

Три атаки окупантів відбито на Слов’янському напрямку в районах Ямполя, Пискунівки та Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 12 бойових зіткнень у районах Костянтинівки, Новоселівки, Дружківки та Новопавлівки, три боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку зафіксовано 16 бойових зіткнень у районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Кучерів Яр, Ганнівка, Чернігівка, Добропілля, Мирне, Сергіївка та Молодецьке, один бій продовжується до цього часу.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 26 окупантів та 6 — поранено; знищено чотири одиниці автомобільної, одну одиницю спеціальної техніки та один пункт управління безпілотними літальними апаратами ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної, дві одиниці спеціальної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та 27 укриттів противника. Знищено або подавлено 167 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Дев'ять атак зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Різдвянка, Долинка, Гірке, Чарівне та Єгорівка.

На Північно–Слобожанському, Куп’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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