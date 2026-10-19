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Зеленський: "Не можна думати про гроші з Росією, поки вона продовжує свою тупу війну"

Президент України відреагував на цинічний удар РФ на Харківщині, де загинули діти.

Зеленський: "Не можна думати про гроші з Росією, поки вона продовжує свою тупу війну"
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент України закликав не знімати санкції з Росії, посилити протиповітряну оборону та продовжувати підтримку України після російського удару на Харківщині, внаслідок якого загинули шестеро людей, серед них діти.

Про це Володимир Зеленський заявив, коментуючи російський удар по Харківщині.

"Жахливий російський удар на Харківщині. "Шахед" ударив фактично просто по людях – по парку поблизу звичайного кафе. Абсолютне звірство. Шість людей загинули, і серед них діти. Дівчинка вбита у візочку. Її звали Ангеліна, їй було трохи більше року, вона народилась у серпні 2025 року… Її маму звали Інна, вона померла у лікарні… Іншій убитій дівчинці було 11 років. Мої співчуття рідним та близьким. Ще 14 людей (станом на 20:28, за оновленою інформацією, кількість поранених зросла до 15 осіб, - ред.) поранені, і серед них ще шестеро дітей", – пише Президент. 

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"Це страшні фото, але за ними – зламані життя і правда про цю війну. Потрібен захист життя. Потрібна ППО для України", – наголосив Зеленський.

Президент подякував усім, хто підтримує Україну та допомагає збивати російські безпілотники й ракети, а також зупиняти штурми російських військ.

Він закликав не знімати санкції з Росії, доки вона продовжує вбивства, звернувся до США із закликом застосувати закон Ліндсі Грема, а до Європи – продовжувати підтримку України.

"Україна хоче миру. Саме Росія увесь цей час наполягає на продовженні вбивств. Світ має достатню силу, щоб зупинити війну. Треба цією силою нарешті скористатись – проти вбивць", – заявив глава держави.

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