Унаслідок російської атаки на Волині виникли пожежі на об’єктах критичної інфраструктури в Луцькому та Камінь-Каширському районах. Постраждалих немає.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Волинь: унаслідок російської атаки виникли пожежі на об’єктах критичної інфраструктури в Луцькому та Камінь-Каширському районах", – ідеться у повідомленні.
До ліквідації наслідків обстрілу залучали пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС.
- Волинська область уночі зазнала масованої атаки реактивними шахедами. Упродовж ночі та ранку на область було націлено близько 15 ворожих безпілотників.