Через ураження критичної інфраструктури в області виникли проблеми з електропостачанням.

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Унаслідок російської атаки на Волині виникли пожежі на об’єктах критичної інфраструктури в Луцькому та Камінь-Каширському районах. Постраждалих немає.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Волинь: унаслідок російської атаки виникли пожежі на об’єктах критичної інфраструктури в Луцькому та Камінь-Каширському районах", – ідеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків обстрілу залучали пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС.