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На Донеччині з 1 листопада збільшують тривалість комендантської години

В Олександрівській та Черкаській громадах поки залишать попередній графік.

На Донеччині з 1 листопада збільшують тривалість комендантської години
Фото: Донецька ОВА

З 1 листопада на всій території Донецької області, крім Олександрівської та Черкаської громад, діятиме тривала комендантська година з 16:00 до 11:00. 

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, рішення ухвалили через безпекову ситуацію в регіоні.

"Росіяни посилюють обстріли населених пунктів області, а ризики для цивільних постійно зростають. Прошу всіх поставитися до нових обмежень відповідально, планувати пересування заздалегідь і дотримуватися вимог військових адміністрацій та правоохоронців", – наголосив Філашкін.

В Олександрівській та Черкаській громадах комендантська година поки залишиться без змін – із 21:00 до 05:00.

Очільник ОВА також підкреслив, що на Донеччині вже немає безпечних місць, і закликав жителів, особливо родини з дітьми, евакуюватися до безпечніших регіонів України.

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