Унаслідок дронової атаки РФ у Миколаєві пошкоджені житлові будинки

Люди не постраждали.

"Сьогодні вдень ворог атакував Миколаїв ударним безпілотником. Під ударом опинився житловий сектор міста", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

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Унаслідок атаки люди не постраждали.

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