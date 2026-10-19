Унаслідок дронової атаки РФ у Миколаєві пошкоджені житлові будинки

19 жовтня російські війська атакували Миколаїв ударним безпілотником. Під ударом опинився житловий сектор міста.
Про це повідомляє в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
"Сьогодні вдень ворог атакував Миколаїв ударним безпілотником. Під ударом опинився житловий сектор міста", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок атаки пошкоджено чотири приватні будинки.
Люди не постраждали.
- Уночі 19 жовтня армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Миколаївської області. Люди не постраждали. У Миколаєві пошкоджений промисловий обʼєкт.