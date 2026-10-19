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Унаслідок дронової атаки РФ у Миколаєві пошкоджені житлові будинки

Унаслідок атаки люди не постраждали.

Унаслідок дронової атаки РФ у Миколаєві пошкоджені житлові будинки
Наслідки дронової атаки РФ по МИколаєву
Фото: Миколаївська ОВА

19 жовтня російські війська атакували Миколаїв ударним безпілотником. Під ударом опинився житловий сектор міста. 

Про це повідомляє в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

"Сьогодні вдень ворог атакував Миколаїв ударним безпілотником. Під ударом опинився житловий сектор міста", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок атаки пошкоджено чотири приватні будинки.

Люди не постраждали.

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