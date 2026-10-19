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Defense Tech

Українські дрони Magura MV7 залучили до військових навчань у США

Під час навчань дрони, зокрема, діяли у зв’язці із пілотованим катером

Українські дрони Magura MV7 залучили до військових навчань у США
Фото: 7th Infantry Division

Безекіпажні катери MV7 типу Magura виробництва української компанії UFORCE застосували у навчаннях армії США Bayonet Quest 26 в штаті Мічиган. Там їх використовували як пускові платформи для повітряних безпілотників. Про це повідомляє видання Defence Blog з посиланням на сьому піхотну дивізію армії США.

Згідно із зображеннями й матеріалами, оприлюдненими дивізією, навчання включали випробування взаємодії пілотованих і безекіпажних морських платформ. Зокрема, патрульний катер Mk VI працював разом з автономними системами, що дало армії США змогу оцінити, як вони можуть взаємодіяти в складних умовах місцевості. Катери MV7 були обладнані спеціальною платформою в носовій частині корпусу, з якої запускали повітряні дрони.

Наразі невідомо, скільки дронів MV7 застосували у навчаннях, яку саме модифікацію використали та які типи повітряних безпілотників вони несли.

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Навчання Bayonet Quest 26 проводить сьома піхотна дивізія армії США, що входить до Багатодоменного командування Тихоокеанського регіону (Multi-Domain Command-Pacific), проводила в різних районах Мічигану з 26 вересня до 6 жовтня 2026 року. У дивізії повідомили, що в рамках навчань військові випробовували автономні системи і безпілотні літальні апарати та перевіряли, як нові технології можуть розширити можливості спостереження, збільшити дальність дії та вдосконалити процес ухвалення рішень.

Армія США також вивчає можливості використання безекіпажних човнів у своїх підрозділах у Тихоокеанському регіоні, де багато операцій можуть відбуватися між островами та вздовж узбережжя. 

Навчання в Мічигані стали другим публічно відомим випадком використання американськими військовими морських дронів родини Magura цього року. Під час Balikatan 2026 — найбільших щорічних військових навчань США та Філіппін — 24 квітня 2026 року дрони Magura знищили виведене з експлуатації судно-мішень під час бойових морських стрільб біля острова Ітбаят в архіпелазі Батанес.

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Нагадаємо, UFORCE показала морський дрон MV7 і під час міжнародних навчань REPMUS 26, що пройшли у Португалії з 31 серпня по 25 вересня. Тоді компанія продемонструвала катер у всіх конфігураціях, які використовує: з модулями для перехоплення, FPV, кінетичного ураження та радіоелектронної боротьби.

MAGURA – це абревіатура від Морського автономного охоронного безпілотного роботизованого апарату – Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus. Це розроблене в Україні сімейство багатоцільових безпілотних надводних кораблів нового покоління.

Вони можуть виконувати різні операції, зокрема спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінну боротьбу, охорону морського флоту, бойові місії.

За підрахунками ГУР, станом на травень 2025 року морські дрони MAGURA знищили 21 ворожу ціль: 

  • 16 з яких — кораблі Чорноморського флоту (серед них ракетний корабель "Ивановец", патрульний "Сергей Котов", великий десантний корабель "Цезарь Куников" та фрегат "Адмирал Макаров"), 
  • три — гелікоптери; 
  • два — винищувачі. 

Так, у грудні 2024 року біля окупованого Криму дрони моделі V5, озброєні ракетами Р-73, відпрацювали по ворожих гелікоптерах Ми-8. 

А 2 травня 2025 року за 50 км від узбережжя Новоросійська два ворожі Су-30 були збиті дронами V7, озброєними американськими ракетами AIM-9 Sidewinder.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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