На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вдарила по промисловому підприємству в Кривому Розі (оновлено)

Щонайменше двоє людей загинули. 

Росія вдарила по промисловому підприємству в Кривому Розі (оновлено)
Фото: historians.in.ua

Росія вранці 19 жовтня атакувала підприємство в Кривому Розі. Загинули двоє людей. Станом на 11:34 постраждалих є четверо.

Масштаби руйнувань з'ясовують. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Ганжа.

Оновлення. За оновленими даними, двоє чоловіків, одна жінка та 15-річний хлопець перебувають в лікарні. Медики надають їм допомогу. 

Реклама

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що росіяни вдарили «Бандеролью» по промисловому підприємству в Покровському районі.

Зараз тривають обстеження. Попередньо відомо, що пошкоджені 8 багатоповерхових будинків та коледж.

«Двоє людей дістали поранень через атаку росіян на Кривий Ріг. Медики надають їм усю необхідну допомогу», – сказав Ганжа раніше.

Уночі росіяни атакували Дніпро. Вранці знову намагалися завдати удару – працювала ППО. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies