Росія вдарила по промисловому підприємству в Кривому Розі (оновлено)

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Росія вранці 19 жовтня атакувала підприємство в Кривому Розі. Загинули двоє людей. Станом на 11:34 постраждалих є четверо.

Масштаби руйнувань з'ясовують. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Ганжа.

Оновлення. За оновленими даними, двоє чоловіків, одна жінка та 15-річний хлопець перебувають в лікарні. Медики надають їм допомогу.

Реклама

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що росіяни вдарили «Бандеролью» по промисловому підприємству в Покровському районі.

Зараз тривають обстеження. Попередньо відомо, що пошкоджені 8 багатоповерхових будинків та коледж.

«Двоє людей дістали поранень через атаку росіян на Кривий Ріг. Медики надають їм усю необхідну допомогу», – сказав Ганжа раніше.

Уночі росіяни атакували Дніпро. Вранці знову намагалися завдати удару – працювала ППО.