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Затримали керівників одеської компанії, яких підозрюють у допомозі РФ продати викрадене українське зерно

Йдеться про майже 8 тисяч тон зерна на понад 60 млн гривень.

Затримали керівників одеської компанії, яких підозрюють у допомозі РФ продати викрадене українське зерно
Затриманий підозрюваний
Фото: СБУ

Служба безпеки викрила схему легалізації майже 8 тисяч тонн українського зерна, яке росіяни незаконно вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя для продажу третім країнам. 

Як розповіли у СБУ, за результатами комплексних заходів в Одесі затримали двох пособників країни-агресора, які допомагали Росії приховати походження викраденої агропродукції вартістю понад 60 мільйонів гривень.

Затриманими є директор одеської філії іноземної компанії, що спеціалізується на сертифікації сільгосптоварів, та його підлегла – керівник лабораторії.

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Затримана підозрювана
Фото: СБУ
Затримана підозрювана

Встановили, що у 2024 році росіяни завантажили 7 857 тонн української пшениці на підсанкційне судно «Альфа М» у порту Маріуполя. Звідти викрадений вантаж переправили до порту в місті Темрюк Краснодарського краю, де оформили фіктивні документи про нібито російське походження зерна. Після цього агропродукцію доставили до однієї з країн Близького Сходу для подальшого збуту через місцеву компанію-експортера.

Щоб приховати справжнє походження товару та забезпечити можливість його продажу, представники РФ знайшли «виходи» на керівництво одеського спеціалізованого підприємства і замовили підроблені документи. Згодом директор філії та його підлегла, знаючи про українське походження викраденої пшениці, «на папері» організували її дослідження і оформили фіктивний висновок про нібито російське походження цього зерна.

Підроблені документи
Фото: СБУ
Підроблені документи

Співробітники СБУ задокументували злочини обох фігурантів і затримали їх.

Під час обшуків у їхніх помешканнях та в офісі компанії знайшли комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документацію та підроблені лабораторні висновки з доказами злочинів в інтересах РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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