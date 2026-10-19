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Затримали одеситку, яку підозрюють у корегуванні ударів ворога по порту та об’єктах Нацгвардії

У неї знайшли смартфон із доказами роботи на ворога. 

Затримали одеситку, яку підозрюють у корегуванні ударів ворога по порту та об’єктах Нацгвардії
Затримана підозрювана
Фото: СБУ

Правоохоронці затримали в Одесі жінку, яку підозрюють у корегуванні ударів ворога по порту та об’єктах Нацгвардії.

Як розповіли у СБУ, торгова представниця місцевої харчової компанії готувала координати для ракетно-дронових атак рашистів по обласному центру.

Встановлено, що основними цілями, які перед коригувальницею поставив ворог, були локації Національної гвардії України, об’єкти нафтопереробки та портової інфраструктури.

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До уваги російської спецслужби одеситка потрапила, коли шукала додаткові заробітки в Телеграм-каналах. Після вербування в чаті месенджера агентка контактувала з рашистами через зв’язкового – співробітника одного з відділів окупаційного мвс рф у тимчасово захопленому Криму.

За його інструкціями фігурантка відстежувала місця зосередження особового складу і техніки українських військ, а потім позначала їх на гугл-картах для подальшого звіту для фсб. Окремо агентка фіксувала розташування нафтопереробних підприємств та великих логістичних центрів одеського порту.

Для конспірації розвідвилазок вона постійно змінювала громадський транспорт, з вікон якого фотографувала розташування українських об’єктів на камеру телефону.

Знайдені переписки у телефоні затриманої
Фото: СБУ
Знайдені переписки у телефоні затриманої

Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки і затримали її «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку поблизу потенційної цілі.

Під час затримання у неї вилучили смартфон із доказами роботи на ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили жінці  про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Затримана перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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