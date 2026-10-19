На Львівщині через російську атаку пошкоджені будинки та авто

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Сьогодні зранку, 19 жовтня, у селі Зубра Львівського району через російську атаку пошкоджені по шість будинків та автомобілів.

Про це повідомив начальник ОВА Максим Козицький.

«За інформацією на цю годину, пошкоджені 6 житлових будинків та 6 автівок», – розповів він.

Попередньо, близько 08:50 сили ППО збили ворожий безпілотник, уламки впали на приватну територію.

Інформації про постраждалих наразі немає.

На місці працюють всі профільні служби.