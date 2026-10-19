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На Львівщині через російську атаку пошкоджені будинки та авто

Сили ППО збили російський дрон. 

На Львівщині через російську атаку пошкоджені будинки та авто
Глава Львівської ОВА Максим Козицький
Фото: Львівська ОВА

Сьогодні зранку, 19 жовтня, у селі Зубра Львівського району через російську атаку пошкоджені по шість будинків та автомобілів. 

Про це повідомив начальник ОВА Максим Козицький. 

«За інформацією на цю годину, пошкоджені 6 житлових будинків та 6 автівок», – розповів він. 

Попередньо, близько 08:50 сили ППО збили ворожий безпілотник, уламки впали на приватну територію.

Інформації про постраждалих наразі немає. 

На місці працюють всі профільні служби.

  • У ніч на 19 жовтня Росія атакувала балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400, крилатими ракетами «Іскандер-К» та 269 ударними дронами типу шахед, S-8000 «Бандероль», «Гербера» й дронами-імітаторами
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