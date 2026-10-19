На Львівщині через російську атаку пошкоджені будинки та авто

Сьогодні зранку, 19 жовтня, у селі Зубра Львівського району через російську атаку пошкоджені по шість будинків та автомобілів.
Про це повідомив начальник ОВА Максим Козицький.
«За інформацією на цю годину, пошкоджені 6 житлових будинків та 6 автівок», – розповів він.
Попередньо, близько 08:50 сили ППО збили ворожий безпілотник, уламки впали на приватну територію.
Інформації про постраждалих наразі немає.
На місці працюють всі профільні служби.
- У ніч на 19 жовтня Росія атакувала балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400, крилатими ракетами «Іскандер-К» та 269 ударними дронами типу шахед, S-8000 «Бандероль», «Гербера» й дронами-імітаторами