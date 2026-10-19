У Запорізькій області унаслідок російських атак поранені троє людей

Надійшло 106 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

211 артударів прийшлися по Річному, Тернуватому, Червонодніпровці, Веселянці, Запорожцю, Новояковлівці, Запасному, Магдалинівці, Різдвянці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новопавлівці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Омельнику, Білогір’ю, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Копанях, Долинці, Рівному, Воздвижівці, Придорожньому та Новому Запоріжжю.

Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Оріхову та Новоселівці.

Війська РФ здійснили 22 авіаудари по Балабиному, Комишувасі, Малокатеринівці, Кушугуму, Трудовому, Ясній Поляні, Листівці, Любимівці, Жовтій Кручі, Адріанівці, Новорозівці, Веселому Гаю, Оріхову, Василівському, Вільнянці, Васинівці, Сонячному та Преображенці.

Про це написав співголова Ради оборони області Іван Федоров.

Упродовж минулої доби російська армія поранила трьох людей у Запорізькій області. Загалом упродовж доби окупанти завдали 738 ударів по 56 населених пунктах.

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