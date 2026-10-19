У Запорізькій області унаслідок російських атак поранені троє людей

Упродовж минулої доби російська армія поранила трьох людей у Запорізькій області. Загалом упродовж доби окупанти завдали 738 ударів по 56 населених пунктах.
Про це написав співголова Ради оборони області Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 22 авіаудари по Балабиному, Комишувасі, Малокатеринівці, Кушугуму, Трудовому, Ясній Поляні, Листівці, Любимівці, Жовтій Кручі, Адріанівці, Новорозівці, Веселому Гаю, Оріхову, Василівському, Вільнянці, Васинівці, Сонячному та Преображенці.
500 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Кушугум, Річне, Тернувате, Червонодніпровку, Біленьке, Григорівку, Веселянку, Запорожець, Новояковлівку, Запасне, Магдалинівку, Таврійське, Різдвянку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новопавлівку, Преображенку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Омельник, Білогір’я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Копані, Долинку, Рівне, Воздвижівку, Придорожнє, Нове Запоріжжя.
Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Оріхову та Новоселівці.
211 артударів прийшлися по Річному, Тернуватому, Червонодніпровці, Веселянці, Запорожцю, Новояковлівці, Запасному, Магдалинівці, Різдвянці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новопавлівці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Омельнику, Білогір’ю, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Копанях, Долинці, Рівному, Воздвижівці, Придорожньому та Новому Запоріжжю.
Надійшло 106 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.