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ЗСУ: Малокатеринівка у Запорізькій області залишається під контролем української армії

Бійці 128-ї окремої важкої механізованої бригади записали відео безпосередньо з Малокатеринівки.

ЗСУ: Малокатеринівка у Запорізькій області залишається під контролем української армії
українські бійці у Малокатеринівці (Запорізька область)
Фото: скриншот відео

Малокатеринівка, що в Запорізькій області, перебуває під контролем українських військ.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації з посиланням на слова речника угруповання військ «Південь» Максима Кравчука.

Відповідно, заява начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова щодо окупації Малокатеринівки, а також нібито перебування російських військ за 5 кілометрів від Запоріжжя не відповідає дійсності.

«На підтвердження цього українські військові 128-ї окремої важкої механізованої бригади записали відео безпосередньо з Малокатеринівки. Водночас від лінії бойового зіткнення до південних околиць Запоріжжя — близько 25 кілометрів», - повідомив ЦПД.

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