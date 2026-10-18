Зеленський підтвердив відновлення обміну розвідданими зі США

Також мали би відбутися нові переговори зі представниками Штатів.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США знову діляться розвідувальною інформацією після того, як процес зупинили на певний час.

Про це український лідер розповів у неділю в інтерв'ю на телеканалі NBC, передає Bloomberg.

Зеленський також висловив сподівання, що переговори зі США відбудуться вже цього тижня.