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Зеленський підтвердив відновлення обміну розвідданими зі США

Також мали би відбутися нові переговори зі представниками Штатів.

Зеленський підтвердив відновлення обміну розвідданими зі США
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США знову діляться розвідувальною інформацією після того, як процес зупинили на певний час.

Про це український лідер розповів у неділю в інтерв'ю на телеканалі NBC, передає Bloomberg

Зеленський також висловив сподівання, що переговори зі США відбудуться вже цього тижня.

  • Нещодавно глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що наша держава продовжує отримувати розвіддані від США.
  • Раніше стало відомо, що американські посадовці посилили тиск на Україну, вимагаючи припинити удари по російських нафтопереробних заводах, інакше пригрозили припинити передавання розвідданих.
  • Financial Times писало, що минулого тижня переговорна команда України майже вісім годин зустрічалася з представниками Трампа в Маямі. Сторони мали обговорити способи переконати Росію припинити війну.
  • Американська адміністрація вже призупиняла обмін розвідданими з Україною: у березні 2025 року співпрацю припинили на вісім днів після суперечки між Трампом і Зеленським.
  • Увечері 12 жовтня цього року російська армія застосувала проти Києва ракети. Перші вибухи пролунали ще до сигналу повітряної тривоги. Зеленський опісля заявив, що Україна не отримала попередження від партнерів про ракетний обстріл Києва.
  • Також зафіксували обмеження в роботі Starlink. Про припинення роботи на швидкості 160 км на годину вранці 14 жовтня повідомили військові. Це зірвало деякі заплановані місії та створило труднощі в відбитті російських дронових атак. Засновник компанії SpaceX Ілон Маск сказав, що рішення про обмеження ухвалює уряд США.
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