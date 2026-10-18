Головне за ніч та ранок неділі, 18 жовтня: удар по Маневичах, ситуація в енергетиці, масована атака БпЛА на Санкт-Петербург

Нічні повітряні атаки , бої на Покровському та Південно-Слобожанському напрямках, ворожі обстріли.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Уранці 18 жовтня російські війська завдали удару по промисловому підприємству в селищі Маневичі Волинської області. На місці спалахнула масштабна пожежа, повідомив начальник Волинської ОВА Роман Романюк.

"На жаль, вранці знову маємо влучання в промислове підприємство в смт Маневичі. Відбувається горіння складського та виробничого приміщень. Пожежа сильна, площа велика, маємо сильне задимлення", – написав він.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає. Вітер дме в напрямку селища, місцевих жителів закликають за можливості залишатися в приміщеннях, щільно зачинити вікна й двері, вимкнути припливну вентиляцію та без нагальної потреби не виходити на вулицю.

Реклама

Водночас Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк закликав жителів району, який місцеві називають "тридцяткою", терміново залишити домівки та тимчасово переселитися до друзів в інші частини селища.

Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 2 090 російських окупантів. Загальні бойові втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,565 млн військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі 18 жовтня російські окупанти завдали удару по енергоінфраструктурі Одеської області. Виникли перебої з енергопостачанням.

Унаслідок ударів близько 24 тис споживачів в різних районах області залишилися без електропостачання. У ДТЕК додають, що без світла залишилися мешканці в Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та Болградському районах.

Руйнування масштабні. Відновлення пошкодженого обладнання потребує часу.

Є проблеми з електропостачанням і на Тернопільщині.

Екстрені відключення світла запровадили на Київщині.

Реклама

У ніч на 18 жовтня російські війська запустили по Україні балістичну ракету "Іскандер-М" та 180 ударних безпілотників, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

З 18:00 17 жовтня противник атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької області РФ, а також 180 ударними БпЛА типу Shahed, зокрема 26 реактивними, S-8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія". Безпілотники запускали з напрямків Орла, Брянська, Курська, Шаталового, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 152 ворожі безпілотники, серед яких 16 реактивних Shahed, "Гербера" та дрони інших типів.

Влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 20 локаціях. Також на чотирьох локаціях упали уламки збитих цілей.

Атака триває.

Унаслідок масованої атаки безпілотників у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області виникли пожежі, пошкоджено інфраструктуру, а частина міста залишилася без електропостачання. Губернатор Ленінградської області заявив про нібито збиття 126 БпЛА.

Про це повідомляють Telegram-канали Exilenova+, ASTRA та російська влада.

За даними Exilenova+, після численних влучань на території АТ "Петербурзький нафтовий термінал" у Великому порту Санкт-Петербурга виникла пожежа. Загоряння охопило резервуарний парк об'єкта. Термінал є одним із найбільших у Росії комплексів перевалки нафтопродуктів на Балтійському морі.

Також під удар потрапив центр обробки даних "ВКонтакте" (VK) у Ленінградській області. За даними OSINT-аналізу ASTRA, поруч із дата-центром розташована електропідстанція 330 кВ "Восточная", яка також зазнала ураження.

Реклама

Також компанія Ozon заявила про пожежу на своєму складі у Петербурзі після атаки дронів. Постраждалих немає.

У кількох районах Санкт-Петербурга зафіксували перебої з електропостачанням.

Крім того, безпілотник влучив у вантовий міст через Корабельний фарватер, який є частиною Західного швидкісного діаметра – платної автомагістралі, що з'єднує північну та південну частини міста. Міст завдовжки близько 622 метрів має вісім смуг руху. Ступінь його пошкоджень уточнюється, повідомляє ASTRA з посиланням на OSINT-аналіз відео, надісланого читачами.

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов підтвердив займання на території нафтового термінала та повідомив про роботу рятувальників у кількох районах міста. За його словами, для безпеки обмежили роботу аеропорту Пулково. У російському міноборони заявили про нібито збиття 1015 БпЛА.

Ще більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!