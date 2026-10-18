У селі Старий Вишнівець на Кременеччині зафіксували влучання безпілотника в об’єкт енергетики.

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Вранці 18 жовтня російський безпілотник влучив в об’єкт енергетики поблизу села Старий Вишнівець Тернопільської області. Через атаку частина споживачів залишилася без електропостачання.

Про це повідомив начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

"Сьогодні вранці зафіксовано влучання БпЛА в районі населеного пункт Старий Вишнівець на Кременеччині. Уражено об’єкт енергетики. Як наслідок – знеструмлено частину споживачів", – написав він.

За словами очільника ОВА, інформації про потерпілих наразі не надходило. На місці працюють відповідні служби.