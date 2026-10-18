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На Тернопільщині російський дрон влучив в енергооб’єкт, є проблеми з електропостачанням

У селі Старий Вишнівець на Кременеччині зафіксували влучання безпілотника в об’єкт енергетики.

На Тернопільщині російський дрон влучив в енергооб’єкт, є проблеми з електропостачанням
Фото: ДСНС

Вранці 18 жовтня російський безпілотник влучив в об’єкт енергетики поблизу села Старий Вишнівець Тернопільської області. Через атаку частина споживачів залишилася без електропостачання.

Про це повідомив начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

"Сьогодні вранці зафіксовано влучання БпЛА в районі населеного пункт Старий Вишнівець на Кременеччині. Уражено об’єкт енергетики. Як наслідок  знеструмлено частину споживачів",  написав він.

За словами очільника ОВА, інформації про потерпілих наразі не надходило. На місці працюють відповідні служби.

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