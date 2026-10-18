Вранці 18 жовтня російський безпілотник влучив в об’єкт енергетики поблизу села Старий Вишнівець Тернопільської області. Через атаку частина споживачів залишилася без електропостачання.
Про це повідомив начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.
"Сьогодні вранці зафіксовано влучання БпЛА в районі населеного пункт Старий Вишнівець на Кременеччині. Уражено об’єкт енергетики. Як наслідок – знеструмлено частину споживачів", – написав він.
За словами очільника ОВА, інформації про потерпілих наразі не надходило. На місці працюють відповідні служби.
- Упродовж дня, 17 жовтня, російські безпілотники двічі влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури Кременецького району Тернопільської області. На місцях ударів виникли займання.