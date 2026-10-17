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На Тернопільщині російські дрони двічі вдарили по енергооб’єктах

На місцях обстрілу виникли пожежі.

На Тернопільщині російські дрони двічі вдарили по енергооб’єктах
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України в Telegram

Упродовж дня, 17 жовтня, російські безпілотники двічі влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури Кременецького району Тернопільської області. На місцях ударів виникли займання.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

На місцях влучань працюють відповідні служби. Інформації про потерпілих наразі немає.

Пастух також закликав жителів Тернопільщини уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги через посилення російських атак на область.

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