На Сумщині через атаку російського дрона загинув 30-річний чоловік

У Сумській громаді внаслідок атаки російського безпілотника загинув чоловік. Він дістав тяжкі поранення та помер дорогою до лікарні.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Російський дрон атакував мирного жителя в одному зі старостатів Сумської громади. Завтра, 18 жовтня, загиблому мав виповнитися 31 рік.
- Раніше російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Сумській громаді. За попередніми даними, окупанти застосували вісім КАБів, чотири з яких – по Сумах. У місті авіабомби влучили, зокрема, у житлову багатоповерхівку та приватний сектор. Внаслідок авіаудару загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.