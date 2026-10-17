На Сумщині через атаку російського дрона загинув 30-річний чоловік

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Сумській громаді внаслідок атаки російського безпілотника загинув чоловік. Він дістав тяжкі поранення та помер дорогою до лікарні.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Російський дрон атакував мирного жителя в одному зі старостатів Сумської громади. Завтра, 18 жовтня, загиблому мав виповнитися 31 рік.