На Дніпропетровщині РФ пошкодила будинок культури

Сьогодні, 17 жовтня, російська армія атакувала Дніпропетровську область і пошкодила там будинок культури.
Про це написав начальник ОВА Олександр Ганжа.
«Ворог завдав ударів по Дніпровському району. У Любимівській громаді вибуховою хвилею пошкоджений будинок культури», – повідомив він.
Попередньо, загиблих та поранених немає.
- Російські війська вчора майже 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та ракетами. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, пошкоджені промислові підприємства та приватний будинок.