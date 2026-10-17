На Дніпропетровщині РФ пошкодила будинок культури

Попередньо, загиблих та поранених немає.

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Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині

Сьогодні, 17 жовтня, російська армія атакувала Дніпропетровську область і пошкодила там будинок культури.

Про це написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

«Ворог завдав ударів по Дніпровському району. У Любимівській громаді вибуховою хвилею пошкоджений будинок культури», – повідомив він.

Попередньо, загиблих та поранених немає.