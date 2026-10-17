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Зеленський: Росія продовжуватиме бити по портовій інфраструктурі Чорного моря

Україна відповідатиме на атаки. 

Зеленський: Росія продовжуватиме бити по портовій інфраструктурі Чорного моря
Ізмаїльський морський торговельний порт (ілюстративне фото)
Фото: Центр транспортних стратегій

Росія продовжуватиме бити по портовій інфраструктурі Чорного моря. Також вона б'є по енергетиці і мостах – це вже не просто плани.

Під ударами перебуває і водопостачання. Україна збиває, що може, але треба робити більше.

«І нам, і військовим, і центральній владі, і місцевій владі треба також допомагати. Менше слів – більше захисту, більше кроків», – прокоментував Володимир Зеленський.

Росія продовжуватиме ескалацію. Потрібно примушувати Росію до припинення вогню принаймні по цивільній інфраструктурі, а також відповідати на її удари, вважає він.

Зеленський впевнений, що демонстрацією слабкості Путіна не зупинити. 

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