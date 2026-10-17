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Під час операції «Вівальді» захисники вперше уразили російську важку вогнеметну систему ТОС-3 «Дракон»

Це новітня розробка противника. 

Під час операції «Вівальді» захисники вперше уразили російську важку вогнеметну систему ТОС-3 «Дракон»
ТОС-3 «Дракон»
Фото: Скріншот відео Третього армійського корпусу

Під час чергового етапу операції «Вівальді» українські захисники вперше уразили російську важку вогнеметну систему ТОС-3 «Дракон».

Про це написали у телеграмі Третього армійського корпусу. 

Новітню розробку противника уразили оператори MURAMASA 21-го ОПБпС KRAKEN.

«Черговий результат системної роботи Трійки зі знищення ворожого озброєння та послаблення бойових спроможностей противника», – написали у корпусі. 

  • Минулого тижня командир "Трійки" Андрій Білецький розповів, що у межах четвертого етапу операції "Вівальді" українські військові повернули під контроль 101 км² території та звільнили Зелену Долину, Липове й Колодязі. Втрати російської армії за цей період становлять близько 3000 військових.
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