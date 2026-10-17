Під час чергового етапу операції «Вівальді» українські захисники вперше уразили російську важку вогнеметну систему ТОС-3 «Дракон».
Про це написали у телеграмі Третього армійського корпусу.
Новітню розробку противника уразили оператори MURAMASA 21-го ОПБпС KRAKEN.
«Черговий результат системної роботи Трійки зі знищення ворожого озброєння та послаблення бойових спроможностей противника», – написали у корпусі.
- Минулого тижня командир "Трійки" Андрій Білецький розповів, що у межах четвертого етапу операції "Вівальді" українські військові повернули під контроль 101 км² території та звільнили Зелену Долину, Липове й Колодязі. Втрати російської армії за цей період становлять близько 3000 військових.