«Черговий результат системної роботи Трійки зі знищення ворожого озброєння та послаблення бойових спроможностей противника», – написали у корпусі.

Під час чергового етапу операції «Вівальді» українські захисники вперше уразили російську важку вогнеметну систему ТОС-3 «Дракон».

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