На Донеччині за минулу добу через російські обстріли двоє людей загинули, ще 15 поранені

У Краматорську загинули двоє та постраждали ще восьмеро.

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За минулу добу російські війська 29 разів обстріляли населені пункти Донецької області.У Слов’янську поранень зазнали семеро людей, у Краматорську загинули двоє та постраждали ще восьмеро.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Краматорському районі Донецької області внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, ще 15 дістали поранення.

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У Слов’янську поранено сімох людей. Також пошкоджено п’ять багатоповерхових будинків та автомобіль.

У Краматорську двоє людей загинули, ще восьмеро отримали поранення. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку та три автомобілі.

Крім того, у Староварварівці Олександрівської громади пошкоджено шість приватних будинків, а в Криницях Новодонецької громади – один приватний будинок.

Загалом протягом доби російські війська 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 219 людей, серед них 20 дітей.