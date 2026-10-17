Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

Вінниця залишилася без світла через російську атаку: електротранспорт зупинився, води немає (доповнено)

Критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення.

Вінниця залишилася без світла через російську атаку: електротранспорт зупинився, води немає (доповнено)
Фото: Вінницька міська рада

У Вінниці 17 жовтня внаслідок чергової російської атаки зникла електроенергія. Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень. Критичні об’єкти міста перевели на резервне живлення.

Про це повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, через відсутність електроенергії міський електротранспорт тимчасово не працюватиме. Натомість на маршрути виведуть більше автобусів і маршрутних таксі.

Реклама

"Якщо зникне інтернет, для отримання інформації вмикайте радіо "Місто над Бугом" на частоті 101,8 FM", – додав він.

У "Вінницяобленерго" зазначили, що пошкодження підстанції призвело до масштабного відключення електроенергії. Наразі аварійні бригади продовжують відновлювальні роботи. За інформацією компанії, електропостачання поступово відновлюється. Енергетики наголошують, що обсяг робіт значний, однак фахівці докладають усіх зусиль, щоб якомога швидше повернути світло мешканцям міста.

Через відсутність електроенергії припинила працювати головна водопровідна станція. Про це також повідомили у Вінницькому водоканалі.

У підприємстві пояснили, що відновлювати роботу станції будуть у міру повернення електропостачання. Також у водоканалі зазначили, що генератори не можуть забезпечити роботу високовольтної лінії, від якої живиться головна станція. Тому резервне живлення не дає змоги підтримувати водопостачання в усьому місті за повної відсутності електроенергії.

  • У Вінниці внаслідок вчоращньої російської атаки пошкоджена цивільна інфраструктура. Відомо про шістьох постраждалих, двох із них госпіталізували.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies