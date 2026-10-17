Вінниця залишилася без світла через російську атаку: електротранспорт зупинився, води немає (доповнено)

У Вінниці 17 жовтня внаслідок чергової російської атаки зникла електроенергія. Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень. Критичні об’єкти міста перевели на резервне живлення.

Про це повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, через відсутність електроенергії міський електротранспорт тимчасово не працюватиме. Натомість на маршрути виведуть більше автобусів і маршрутних таксі.

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"Якщо зникне інтернет, для отримання інформації вмикайте радіо "Місто над Бугом" на частоті 101,8 FM", – додав він.

У "Вінницяобленерго" зазначили, що пошкодження підстанції призвело до масштабного відключення електроенергії. Наразі аварійні бригади продовжують відновлювальні роботи. За інформацією компанії, електропостачання поступово відновлюється. Енергетики наголошують, що обсяг робіт значний, однак фахівці докладають усіх зусиль, щоб якомога швидше повернути світло мешканцям міста.

Через відсутність електроенергії припинила працювати головна водопровідна станція. Про це також повідомили у Вінницькому водоканалі.

У підприємстві пояснили, що відновлювати роботу станції будуть у міру повернення електропостачання. Також у водоканалі зазначили, що генератори не можуть забезпечити роботу високовольтної лінії, від якої живиться головна станція. Тому резервне живлення не дає змоги підтримувати водопостачання в усьому місті за повної відсутності електроенергії.