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Росіяни завдали ракетних ударів по Запоріжжю: поранені п’ятеро людей, серед них дитина

Пошкоджені будинки також загорілися автомобілі.

Росіяни завдали ракетних ударів по Запоріжжю: поранені п’ятеро людей, серед них дитина
Наслідки ракетного удару РФ по Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Російські війська завдали кількох ракетних ударів по Запоріжжю. Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та загорілися автомобілі. Кількість постраждалих зросла до п’яти.

Про це повідомили співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров та в.о. очільника ОВА Михайло Семікін.

Уночі 17 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Станом на ранок відомо про п'ятьох поранених цивільних. Серед них – 11-річна дівчинка. Усім постраждалим надають медичну допомогу.

Також пошкоджень зазнали житлові будинки, пожежі виникли в авто.

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