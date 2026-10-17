На вихідних в Україні дощитиме, повітря прогріється до +18°

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На вихідних в Україні буде дощова погода. В суботу, 17 жовтня в більшості областей місцями невеликі, вдень у південних та південно-східних областях помірні дощі.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вночі та вранці в південній частині, Кіровоградській, Дніпропетровській та Черкаській областях туман.

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Вітер східний, південно-східний, на заході та південному заході країни - північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 7-12° тепла, вдень 13-18°, у східних областях до 21°; у західних областях вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

На Київщині та в Києві місцями невеликий дощ.

Температура по області вночі 7-12° тепла, вдень 13-18°; у Києві вночі 10-12° тепла, вдень 14-16°.

18-19 жовтня прогнозують дощі, подекуди грози, лише у західних областях без істотних опадів.

В Україні, крім заходу та сходу, місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 7-14° тепла, вдень 10-18°, на сході та південному сході країни до 20°.