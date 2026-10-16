В застосунку Укрзалізниці додали середню кількість евакуаційних зупинок і затримок поїздів

В компанії наголосили, що дані є лише довідковою інформацією, а не конкретними гарантіями.

У застосунку Укрзалізниці чергове оновлення: тепер можна побачити середню кількість евакуаційних зупинок і затримок для обраного поїзда.

Про це повідомили на офіційній сторінці компанії в Telegram.

"Ми взяли усереднену статистику за останні 10 діб, щоб дані були максимально актуальними", - йдеться в повідомленні.

Попри це, в компанії наголосили, що дані не є гарантіями чи обіцянками, а лише довідковою інформацією для прогнозування непередбачуваних випадків під час подорожі.

"Ми суттєво зменшили частку затримок у жовтні, але безпека лишається нашим пріоритетом. Тому обираємо чесність — і будемо регулярно оновлювати цю довідку, щоб ви могли розважливо обрати маршрут і рейс", - зазначили в "Укрзалізниці".